Мобильные пункты обогрева появились на трассах в Нижегородской области

Специалисты управления МЧС России по Нижегородской области устанавливают мобильные пункты обогрева на двух участках федеральных трасс М-7 и Р-159 из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В мобильных пунктах водители и пассажиры могут согреться, зарядить аккумулятор и мобильный телефон, а также поесть горячую еду: гречневую кашу с тушенкой и чай. Также в мобильных пунктах можно будет получить медицинскую помощь, в случае необходимости.

В ближайшие сутки в регионе ожидается снег, местами сильный, метель. При этом видимость может ухудшиться до 500 метров. Усиление ветра прогнозируется до 18 м/с, на дорогах могут образоваться снежные заносы, накаты и гололед.