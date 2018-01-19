Реконструкция железнодорожного вокзала завершится на месяц позже запланированного

Реконструкция железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде завершится на месяц позже запланированного срока. Со ссылкой на пресс-службу "РЖД", об этом сообщает НТА-Приволжье

Таким образом, Московский вокзал планируется ввести в эксплуатацию в мае 2018 года.

При этом отмечается, что в других городах, где пройдут матчи ЧМ-2018 и "РЖД" осуществляет реконструкцию железнодорожных вокзалов, реконструкция объектов завершится в I квартале 2018 года. Согласно информации, эти сроки компания определила для себя для того, что бы успеть завершить модернизацию до начала чемпионата мира по футболу.

 

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