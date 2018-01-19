Cистема оповещения при угрозе и возникновении ЧС будет организована в Нижегородской области

Региональная автоматизированная централизованная система оповещения при угрозе и возникновении ЧС будет организована в Нижегородской области в 2018 году. Об этом сообщает "НТА-Приволжье".

Соответствующее решение было принято на заседании городской эвакуационной комиссии под председательством начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода Сергея Гашкова.

В рамках встречи обсуждались итоги 2017 года, а также планы на текущий период.