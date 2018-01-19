Нижегородский ХК "Торпедо" вышел в плей-офф
Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" сыграет в плей-офф. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Как отмечается, «Торпедо» за три матча до окончания регулярного чемпионата КХЛ обеспечило себе попадание в плей-офф.
Это стало понятно после того, как московское «Динамо» потеряло очки в игре со «Спартаком» и лишилось шансов догнать нижегородский клуб в турнирной таблице.
Первые матчи серий на выбывание пройдут 3 и 4 марта.
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