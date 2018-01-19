Нижегородский ХК "Торпедо" вышел в плей-офф

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" сыграет в плей-офф. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Как отмечается, «Торпедо» за три матча до окончания регулярного чемпионата КХЛ обеспечило себе попадание в плей-офф.

Это стало понятно после того, как московское «Динамо» потеряло очки в игре со «Спартаком» и лишилось шансов догнать нижегородский клуб в турнирной таблице.

Первые матчи серий на выбывание пройдут 3 и 4 марта.