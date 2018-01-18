Выездной сервис «Эльдорадо» празднует юбилей

Сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома «Эльдорадо» празднует десятилетие сервисного подразделения, предоставляющего услуги по доставке, установке и обслуживанию бытовой техники и электроники.

За 10 лет работы проекта совокупная выручка составила 6,3 млрд рублей, а число выполненных установок превысило 2 млн. Сейчас команда более чем из 500 специалистов обслуживает 311 магазинов в 105 городах на территории РФ.

Как отмечает Дмитрий Суханов, директор по розничным продажам компании «Эльдорадо»: «Ключевая задача сервисного подразделения – предложить клиенту "готовое решение" на выгодных условиях, которое удовлетворит все запросы и позволит на протяжении долгого времени наслаждаться купленной бытовой техникой и электроникой. Наиболее пристальное внимание уделяется оперативности оказания услуг и их высокому качеству. Все сотрудники на постоянной основе проходят систему специализированных тренингов и имеют сертификаты, подтверждающие профессиональный уровень».

Комплекс предоставляемых услуг включает доставку одновременно с установкой, подключение, настройку, а также обучение по использованию бытовой техники и электроники. Специалисты работают по стандарту обслуживания «Белые перчатки»: в униформе, белых перчатках и сменной обуви, а после установки приводят рабочее место в порядок