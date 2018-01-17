Аукцион вещей с блошиных рынков Европы пройдет в "Селедке и кофе"
Аукцион вещей с блошиных рынков Европы пройдет в "Селедке и кофе" 1 февраля.
Это традиционный благотворительный аукцион редакции газеты "Селедка". Все собранные деньги будут направлены на покупку книг для сельских детских библиотек.
Разные уникальные вещи с историей из Мадрида, Лиссабона, Вильнюса, Рима и Барселоны по начальной цене 50 рублей.
1 февраля
19:30
"Селедка и кофе", Рождественская 19
Стартовая цена лотов - 50 рублей
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