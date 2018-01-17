Аукцион вещей с блошиных рынков Европы пройдет в "Селедке и кофе" 1 февраля.

Это традиционный благотворительный аукцион редакции газеты "Селедка". Все собранные деньги будут направлены на покупку книг для сельских детских библиотек.

Разные уникальные вещи с историей из Мадрида, Лиссабона, Вильнюса, Рима и Барселоны по начальной цене 50 рублей.