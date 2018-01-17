13 стран примут участие в "Горьковских чтениях"

Ежегодные "Горьковские чтения" пройдут в Нижнем Новгороде в марте 2018 года. Об этом пишет НИА "Нижний Новгород", со ссылкой на сообщение председателя комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей городской администрации Елену Мишину.

Согласно её заявлению, уже сейчас на участие в чтениях заявились 13 стран, среди которых Беларусь, Сербия, Германия, Китай, Болгария и Южная Корея.

Кроме традиционных докладов, в рамках мероприятия будет показана театральная постановка от сербского театра, кинофестиваль, который целиком будет посвящен кинолентам по произведениям Максима Горького. Также состоятся чтения произведений нижегородского писателя на разных языках, и будет работать секция, посвященная особенностям перевода произведений писателя.

В этом году празднование юбилея со дня рождения Горького совпадет с Чемпионатом мира по футболу. Специально по такому случаю был разработан экскурсионный маршрутом "По Руси с Максимом Горьким" и гости города смогут совместить впечатления от грандиозного спортивного праздника с культурной программой.