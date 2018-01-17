Депутат Госдумы РФ Владимир Панов избран главой Нижнего Новгорода. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

По итогам тайного голосования депутат Госдумы Владимир Панов получил 41 голос.

Конкурс по избранию главы города прошел 12 января 2018 года. Из трех кандидатов на конкурс не был допущен только депутат Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

Владимир Панов родился 10 октября 1975 года в г. Горький. В 1997 году окончил экономический факультет ННГУ им. Лобачевского. Кандидат экономических наук. Являлся председателем совета директоров минераловатного завода России ОАО "Минвата", а также владельцем сети Milo Group. С 2004 по 2016 год был совладельцем ЗАО "Кофебук", в 2007-2014 годах - председателем совета директоров ООО "Строительные материалы".

В 2006-2007 годах Панов являлся главой МСУ г. Кстово. С 2010-го по 2016-й год являлся депутатом Думы Нижнего Новгорода, в 2016 году был избран депутатом Госдумы РФ. С 2015 года — председатель регионального отделения ООО "Опора России". До декабря 2017 года был членом генерального совета партии "Единая Россия".