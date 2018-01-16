Интеллектуальную транспортную систему создадут в Нижнем Новгороде

Правительство Нижегородской области направит более 600 млн рублей на создание интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Николая Мамонова.

По его словам, ИТС будет включать в себя Центр управления дорожным движением, 113 объектов управления дорожным движением (контроллеров), 46 информационных табло и восемь автоматизированных дорожных метеостанций. Система заработает на главных магистралях города: пр. Гагарина, пр. Ленина, пр. Молодежного, ул. Белинского, ул. Родионова и Московского шоссе.

Стоимость реализации проекта составит 607 млн рублей.