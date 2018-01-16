Облправительство планирует выделить Нижнему Новгороду 1 млрд рублей на благоустройство города к ЧМ-2018. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

Согласно проекту решения Гордумы, более 290 млн рублей будет направлено на ремонт фасадов зданий по пути следования клиентских групп к ЧМ, 141,6 млн рублей – на строительство станции метро "Стрелка", 112,5 млн рублей – на благоустройство и оформление города-организатора, 47,6 млн рублей – на организацию системы маршрутного ориентирования пешеходов, 16,8 млн рублей – на оборудование станций метрополитена стационарными подъемными средствами, 42 млн рублей – на сервис для волонтеров (экипировка, питание, страхование, информационная компания), 5,5 млн рублей – на организацию перехватывающей парковки по ул. Акимова.

Кроме того, 100,9 млн рублей направят на ремонт автомобильных дорог в Канавинском районе, 19,4 млн рублей - на содержание и ремонт сетей ливневой канализации, 29,5 млн рублей – на содержание и устройство цветников в районе улиц Пролетарская, Волжская набережная, 3 млн рублей – на обеспечение жильем инвалидов, 27,8 млн рублей – на содержание и ремонт объектов благоустройства.