Глеб Никитин утвердил новую структуру правительства

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новую структуру регионального Правительства. Об этом, со ссылкой на пресс-служба ведомства, сообщает "Открытый Нижний".

Согласно распоряжению главы региона, с 16 января 2018 годаисполнять обязанности министра информационных технологий и связи будет Сергей Ефимов, а исполняющим обязанности министра здравоохранения станет Антон Шаклунов.

Об этом Глеб Никитин объявил на оперативном совещании. Новая структура Правительства предполагает наличие вице-губернатора и семи заместителей. Кроме того, ожидаются кадровые изменения в министерстве здравоохранения и министерстве информационных технологий и связи.