Администрация планирует изъять из безвозмездного пользования 12 художественных мастерских

Администрация Нижнего Новгорода уведомила региональное отделение союза художников России (СХР) об изъятии 12 мастерских. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на председателя нижегородского отделения СХР Владимира Величко.

По его словам, художественные мастерские в Нижнем Новгороде - муниципальная собственность, и находятся у художников в бессрочном и безвозмездном пользовании.

Администрация уведомила об изъятии 12 "самых коммерчески привлекательных" мастерских из 68, расположенных в Нижнем Новгороде, и обратилась в арбитражный суд с иском об изъятии помещений.

Величко разместил открытое письмо в адрес президента РФ с просьбой повлиять на ситуацию. Мастерские были переданы художникам еще при советской власти, а с 1991 года эти помещения были переведены в разряд бессрочного, безвозмездного пользования.