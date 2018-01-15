В Нижнем Новгороде отменят 12 частных автобусных маршрутов

Нижегородская администрация планирует отменить 12 частных автобусных маршрутов в 2018 году. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

Согласно предоставленной информации, в 2018 году истекает срок действия договоров по 25 маршрутам, отмене из них подлежат 12. Это маршруты №№25, 37, 41, 42, 46, 47, 60, 76, 78, 83, 90, 98. Вместо них введут новые маршруты, пока решается, какие именно, и сколько.

В транспортном департаменте отметили, что сами конкурсы на частные маршруты запланированы к проведению на лето 2018 года.