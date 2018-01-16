МЕГА и ИКЕА запускают конкурс "С новым домом"

Наш дом — это место, где можно отвлечься от повседневной суеты, рабочих вопросов и просто побыть наедине с собой или самыми близкими людьми.

МЕГА и ИКЕА приготовили незабываемый новогодний подарок для новоселов: с 25 декабря по 21 января можно стать участником конкурсе «С новым Домом!», и получить возможность выиграть новый уютный интерьер комнаты.



Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно написать письмо о своей семье и новом доме, рассказать о том, почему именно ты должен победить, и приложить фотографии членов семьи. Подробная информация о правилах и условиях участия в конкурсе - на официальном сайте МЕГИ.

Победитель будет определен уже 24 января. Его выберут члены жюри, в состав которого войдут представители МЕГИ и ИКЕА.

В тот же день профессионалы ИКЕА приступят к разработке дизайн-проекта новой комнаты. Весь процесс ремонта будет сниматься для ТВ-шоу, чтобы показать все шаги к преображению жилища — от дизайн-проекта до последней подушки на новом диване.