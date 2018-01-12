Сразу две новые выставки откроются в галерее Futuro

Впервые в пространстве галереи современного искусства Futuro откроются сразу две персональные выставки. Об этом сообщают организаторы.

Дебютная выставка работ выпускника Санкт-Петербургской академии им. А.Л. Штиглица Алекса-Леона Мазанова расположится в большом зале галереи. Его "PASTORAL или инстинкт предзакатного часа" - своеобразный выход за рамки, эксперимент, смешение пасторальной живописи в технике XV-XVI веков с яркими и провокационными портретами поп-арта из 1960-ых годов XX века.

Белый зал займет выставка Маяны Насыбулловой "Актуальный янтарь". Художница воспроизводит процесс естественной консервации, предметом которой становятся глубоко личные, эмблематические и зачастую травматичные продукты нашего недавнего прошлого и настоящего. Исследует проблему памяти, современные образы, символы и индивидуальное восприятие.

Открытие вернисажа состоится 24 января в 19:00.

Стоимость единого билета на две выставки — 200₽

Выставки можно будет посетить до 25 февраля.

Напомним, в ходе акции «Блик Вождя», художница Маяна Насыбуллова установила на фасад здания Мининского университета гипсововую маску лица В.И. Ленина.