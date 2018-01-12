Часть острова в Сормовском парке готовят к продаже

Горадминистрация планирует продать часть территории острова в Сормовском парке. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщает со ссылкой на выступление начальника управления инженерно-геодезических кадастровых работ МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" Дмитрия Байжанова.

Один из участков острова площадью 32 тысячи 704 кв. метра, находящийся в муниципальной собственности, планируется поделить на две части: один участок площадью 8 тысяч 944 кв. метра готовится под возведение здания спорткомплекса, и второй участок площадью 23 тысячи 760 кв. метра с видом разрешенного использования "спорт".

Часть территории острова планируется в дальнейшем продать. Однако на сегодняшний день нет ни одного потенциального инвестора.

Остров входит в официальные границы Сормовского парка как озелененной территории общего пользования, то есть продажа данной территории незаконна.