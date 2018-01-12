Открыта продажа билетов на поезда "Сапсан" по маршруту Нижний Новгород- Санкт-Петербург

Стартовала продажа билетов на прямой поезд «Сапсан» по маршруту Нижний Новгород — Санкт-Петербург. Об этом сообщает NN.ru

Первый рейс состоится 2 марта, ориентировочное время в пути составит 8 часов. Маршрут питерского «Сапсана» пройдет через Курский вокзал в Москве.

По данным на 12 января, самый дешевый билет — в классе «Эконом» — стоит 2368 рублей, с питанием — от 2836 рублей.

Поездка в вагоне-бистро (включено питание и напитки на 2000 рублей) обойдется в 4368 рублей.

В «Бизнес-классе» пассажирам предлагаются кожаные кресла с регулируемыми спинками, индивидуальное освещение и розетки, чай и кофе в зоне самообслуживания, питание и прохладительные напитки, пресса. Цена билетов начинается от 5111 рублей.

Поездка в «Первом классе» будет стоить минимум в 9545 рублей.

Для самых взыскательных пассажиров — купе-переговорная. Здесь 8-часовая поездка стоит на данный момент 29 661 рубль.

Стоимость билетов в «Сапсане» может меняться в зависимости от спроса, а также времени до поездки.