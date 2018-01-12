Похолодание придет в Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют похолодание в Нижегородской области 12 – 13 января 2018 года. Со ссылкой на Гидрометцентр, об этом сообщает НИА "Нижний Новгород".

В регионе ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Под влиянием скандинавского антициклона, днем будет -9…-13°, 12 января на западе области до -7º, ночью температура может достигать значений -19…-22°. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

14 и 15 января – облачно с прояснениями. Преобладающие ночные температуры -10…-15°, днем -6…-10°. Ветер слабый.