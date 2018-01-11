Национальная сборная Уругвая будет базироваться в Нижнем Новгороде на время ЧМ

Национальная сборная Уругвая будет базироваться в Нижнем Новгороде на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на портал Inoprosport.

Команда Уругвая "Ла Селесте" одна из последних определила место своей базы на время чемпионата. Подопечные Оскара Табареса поселятся в спортивном центре "Борский" в городе Бор.

По информации, предоставленной уругвайскими СМИ, команда заселится в "Борский" 10 июня и будет отправляться из Нижнего Новгорода в Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Самару за день до предстоящих матчей.

"В спортивном комплексе, где поселится "Ла Селесте", насчитывается 75 комнат, 55 из которых займет уругвайская делегация".

Сообщается, что сборная Уругвая выбирала между Нижним Новгородом и Самарой для своего размещения и в итоге приняла решение базироваться в столице Приволжья.