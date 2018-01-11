Международный пассажиропоток «Стригино» вырос в 7 раз

В аэропорту «Стригино» в Нижнем Новгороде отмечен резкий скачок пассажиропотока в новогодние каникулы. Со ссылкой на пресс-службу аэропорта об этом сообщает "Открытый Нижний".

Отмечается, что общий пассажирский трафик в зимние праздники (с 28 декабря по 8 января) составил 27528 человек, что на 44% больше, чем в прошлом году.

При этом, если на внутрироссийских и региональных перевозках рост составил 22% (22297 пассажиров), то на международных линиях пассажиропоток вырос сразу в семь раз.

Директор аэропорта «Стригино» Денис Букин, подчеркивает, что такой стремительный рост связан с сохранением зимой популярных курортных чартеров в ОАЭ, Таиланд и Вьетнам, а также с появлением новых регулярных направлений в Белоруссию и Турцию.