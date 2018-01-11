В новогодние каникулы каток на Рождественской посетили более семи тысяч нижегородцев

Более семи тысяч нижегородцев посетили каток на ул. Рождественской в период новогодних каникул. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород", со ссылкой на управление по работе со СМИ администрации.

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года посетителями катка на ул. Рождественской стали более семи тысяч человек. Отмечается, что каждый день в праздники на катке проходили развлекательные мероприятия.

Каток на Рождественской будет работать до 1 марта. Для посетителей он открыт каждый день, с 10:00 до 22:00.