Метрическая запись о рождении Максима Горького будет включена в реестр уникальных документов РФ

Нижегородские архивисты рассчитывают на включение записи о рождении Алексея Пешкова в федеральный реестр уникальных документов в 2018 году. Об этом пишет НИА "Нижний Новгород", со ссылкой на сообщение руководителя комитета по делам архивов Нижегородской области Бориса Пудалова.

По его словам, сведения о рождении Максима Горького содержатся в метрической книге Варварской церкви Нижнего Новгорода. В ней, на 16 странице находится запись о рождении Алексея Пешкова 16 марта (по старому стилю) 1868 года .

Пудалов сообщил, что на данный момент подготовлены документы по включению этих сведений в федеральный реестр уникальных документов Российской Федерации. После включения он станет 32 по счету уникальным архивным документом на территории страны.