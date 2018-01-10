Скульптура собачки вернется на Большую Покровскую

Исчезнувшая с Большой Покровской скульптура собачки вернется на прежнее место. Об этом сообщает портал "В городе N", со ссылкой на пресс-секретаря администрации Нижегородского района Татьяну Упирвицкую.

Как отмечается, скульптура вернется на место сразу как только позволят погодные условия и будут завершены ремонтные работы на главной улице города.

Пресс-секретарь поясняет, что данная скульптура - маленький объект, который легко задеть. Сейчас она находится на хранении в подрядной организации Нижегородского района, а как только будет тепло и завершится ремонт главной улицы, то ее вернут на место.

Однажды чугунная собачка уже пострадала во время уборки снега: фигурка была повреждена в результате наезда коммунальной техники. После реставрации собачка была возвращена на свое место.