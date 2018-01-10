В маршрутках можно будет расплачиваться картой

В Законодательное собрание Нижегородской области поступил законопроект о внедрении системы АСКОП в маршрутках региона. Об этом, со ссылкой на официальный сайт ЗСНО сообщает "Открытый Нжний".

Данный законопроект был внесен в региональное Заксобрание временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

Согласно проекту, индивидуальные предприниматели и юридические лица должны будут обеспечить транспортные средства возможностью безналичной оплаты проезда и провоза багажа пассажирами.

Предположительно, данный законопроект вступит в силу с 1 января 2019 года.