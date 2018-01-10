Четыре кандидата подали документы на конкурс по выборам главы Нижнего Новгорода. Об этом, со ссылкой на пресс-служба Гордумы, сообщает НИА "Нижний Новгород".

Прием документов завершился 9 января. На пост главы города выдвинулись Владислав Атмахов (выдвинут фракцией ЛДПР), единоросс Владимир Панов (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным), главае администрации г.о. Шахунья Роман Кошелев (выдвинут группой депутатов), а также начальник межрегионального отдела ФГБУ "ФКП Росреестра" Сергей Ромашов.

Согласно порядку проведения конкурса, выдвижение участников вправе осуществлять глава региона, фракции в Думе города, депутаты численностью не менее одной трети от общего числа.

UPD: Сергей Ромашов отозвал свою кандидатуру с конкурса по избранию главы Нижнего Новгорода, вероятно, обратив внимание, что документы поданы с нарушениями.

Заседание, на котором будет избран председатель конкурсной комиссии, назначено на 10 января. Сам конкурс пройдет 12 января.