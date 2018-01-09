Нижегородские ученые создали аппарат удаленной диагностики сердца

Сотрудники Национального исследовательского нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) разработали программно-аппаратный комплекс "Киберсердце", предназначенный для создания автоматизированной телемедицинской сети. Об этом сообщает ТАСС.

Программно-аппаратный комплекс позволит на ранней стадии и удаленно от медицинского учреждения выявлять сердечно-сосудистые заболевания или любые отклонения в работе сердца.

Интеллектуальные суперкомпьютерные технологии "Киберсердца" - это серия разработок как для пациентов, так и для врачей-кардиологов.

Основная целевая аудитория комплекса - простые граждане, то есть планируется запустить линейку бытовых приборов, которые позволят без наличия специальных медицинских навыков снимать и автоматически передавать удаленно на любое расстояние через мобильную связь кардиограмму и заключение по ее результату.