Новые виды проездных появились в Нижнем Новгороде
С начала 2018 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода начали действовать дополнительные виды проездных. Об этом сообщает портал "Открытый Нижний".
К уже существующим безлимитным проездным билетам на все виды муниципального транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, метро) стоимостью 2300 рублей добавились новые:
• на автобус и метро – 2000 рублей;
• на автобус, трамвай и троллейбус – 2000 рублей;
• на метро, трамвай и троллейбус – 2000 рублей;
• трамвай – 1400;
• троллейбус – 1400.
Количество поездок в течение соответствующего календарного месяца не ограничено.
Как сообщается, данные виды проездных были введены по многочисленным просьбам пассажиров.
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