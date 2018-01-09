Новые виды проездных появились в Нижнем Новгороде

С начала 2018 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода начали действовать дополнительные виды проездных. Об этом сообщает портал "Открытый Нижний".

К уже существующим безлимитным проездным билетам на все виды муниципального транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, метро) стоимостью 2300 рублей добавились новые:

• на автобус и метро – 2000 рублей;

• на автобус, трамвай и троллейбус – 2000 рублей;

• на метро, трамвай и троллейбус – 2000 рублей;

• трамвай – 1400;

• троллейбус – 1400.

Количество поездок в течение соответствующего календарного месяца не ограничено.

Как сообщается, данные виды проездных были введены по многочисленным просьбам пассажиров.