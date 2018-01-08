Новая миниатюра Ивана Серого появилась в Нижнем Новгороде

Новая работа уличного художника Ивана Серого появилась в Нижнем Новгороде. Об этом пишет "Открытый Нижний".

Новый арт-объект изображает велосипедиста. Работа располагается в одной из кирпичных колонн в новом помещении веломастерской Игоря Бабина. Как сообщается, переехав в новое здание, известный веломастер сам обратился к художникам с просьбой об авторском подарке.

Так как новая работа находится в помещении, её уже не украдут, и авторы относительно спокойны за сохранность арт-объекта.

Напомним, предыдущие миниатюры Ивана Серого – «Звездочёт» и «Позвони маме» – были украдены.