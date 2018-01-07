На метромосту ограничили скорость движения. Об этом сообщает портал "PROгород".

Теперь максимальная скорость движения по метромосту составляет 50км/ч. Соответствующий знак появился на одной стороне — по направлению движения в верхнюю часть города. Рядом с ним установили еще знак «Неровная дорога».

В департаменте транспорта и связи Нижнего Новгорода сообщили, что причиной установки знака стала колея на проезжей части. Она образовалась из-за транспортных заторов, возникающих на мосту.

Также по информации УГИБДД по Нижегородской области, из-за колеи на метромосту увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий.