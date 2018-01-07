Товарооборот Нижегородской области достиг 5,3 млрд долларов

Товарооборот Нижегородской области вдвое выше общероссийского показателя и в 2,4 раза больше среднего уровня по ПФО. Об этом сообщает портал "Нижегородские новости" со ссылкой на департаменте внешних связей правительства Нижегородской области.

По словам исполняющего обязанности вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, товарооборот региона за январь – октябрь 2017 года достиг 5,3 млрд долларов.

«На страны дальнего зарубежья пришлось 69% внешнеторгового оборота региона, а 31% - на ближнее зарубежье», - отметил Евгений Люлин.

«В 2018 году нам нужно сделать акцент на экспорт высокотехнологичной продукции нижегородских предприятий, - подчеркнул Евгений Люлин - В частности, серьезный потенциал есть у атомной и медицинской промышленности».



