Авиасообщение между Нижним Новгородом и Стамбулом приостановят

Авиарейсы в Стамбул из нижегородского аэропорта "Стригино" отменят с 12 января по 27 марта. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород.

Как отмечается, последний борт отправится в Стамбул 12 января. Предполагается, что перерыв продлится до 27 марта, после чего перелеты возобновятся, и авиаперевозчик Pegasus снова будет осуществлять по два рейса два раза в неделю.

О причинах отмены рейсов не сообщается.