На Щелоковском хуторе пройдут "Хуторские святки"

В музее-заповеднике "Щёлковский хутор" 8 января состоится фольклорно-этнографический праздник "Хуторские святки". Подробную программу мероприятия можно узнать на официальной странице музея.

Как обещают организаторы, гости праздника почувствуют себя участниками старинных обрядов: нижегородцев ждёт рождественский кукольный вертеп, силовые состязания для мужчин, зимние игры, а также колядование и изготовление святочных масок. Посетители праздника смогут принять участие и в традиционных святочных гаданиях, а также попробовать рождественскую кутью - специальную обрядовую кашу из риса с добавлением мёда.

Начало: в 12:30

Стоимость программы: взрослый билет – 200 руб., льготный – 100 руб., школьный – 50 руб., для дошкольников – бесплатный билет.