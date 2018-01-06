Рождественские морозы придут в Нижний Новгород

Перед Рождеством в Нижний Новгород придут настоящие зимние морозы. Об этом сообщает портал "Открытый Нижний" со ссылкой на официальный сайт Управления ГОЧС по Нижнему Новгороду.

Согласно предоставленной информации, 6 января температура может достигнуть -13 градусов по Цельсию, днём столбики термометров могут опуститься до -5 и даже до -9 градусов. Также ожидаются обильные снегопады, возможно метель при порывах ветра от 5 до 10 метров в секунду.

Управление ГОЧС также рекомендует водителям быть особенно аккуратными на дорогах ввиду возникновения гололёда.