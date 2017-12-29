Фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" покажут в "Кинофактуре" в рамках проекта "Четверг - день премьер". Об этом сообщают организаторы в официальном сообществе мероприятия.

Российское роуд-муви режиссера Александра Ханта с Алексеем Серебряковым в главной роли было восторженно встречено критиками, отмечено наградами и номинациями на российских и мировых кинофестивалях, а в новогодние праздники фильм покажут в Нижнем Новгороде.

Лента о 27-летнем Витьке Чесноке, парне с детдомовским прошлым, который мечтает сбежать от «мешающих» ему жить жены и сына. Недолюбленный в детстве и очерствевший сердцем Витька Чеснок встречает своего отца-уголовника, а теперь еще и калеку. Витька решает отвезти отца в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге.