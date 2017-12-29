Школа модернизма стартует в "Рекорде"

С 3 по 6 января в Центре Культуры "Рекорд" будет проходить конференция "Школа модернизма". Об этом сообщается в официальном сообществе мероприятия.

"Школа" замыслена как эдьютеймент, то есть представляет собой коллаборацию образования и развлечения. Как отмечают организаторы, новогодние праздники – отличное время для переосмысления всего серого, недолюбленного, брутального, брошенного и ценного. Это школа не только архитектурной критики, но и школа отношения к жизни: "Мы учим и учимся взаимодействовать и быть толерантными, в том числе, к хрущёвкам".

В программе "Школы" - три дня интеллектуальной программы из лекций, тематических экскурсий, квестов, которая завершится торжественной презентацией и рейвом в лофте. Подробную программу и расписание можно посмотреть в сообществе мероприятия.

Выступить в рамках школы приедут экспертов из Москвы, Самары, Тольятти и Ульяновска, а также организаторы приглашают к участию всех желающих из Нижнего Новгорода и других городов.

Участие в "Школе модернизма" бесплатное.