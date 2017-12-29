Дополнительные ограничения на парковку введут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ограничат парковку в местах проведения новогодних и рождественских мероприятий. Об этом сообщает портал "В городе N", со ссылкой на информацию от пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области.

Запрет вводится на парковку личного автотранспорта в местах проведения новогодних и рождественских мероприятий. Потому рекомендуется заблаговременно планировать прибытие, и рассчитывать время на удалённую парковку и пешую прогулку.

Ораничения введены с целью обеспечения безопасности и недопущения «перегрузки» подъездных путей к территории проведения мероприятий.

Госавтоинспекция также напоминает, что в праздничные дни пройдут профилактические рейды для выявления водителей в состоянии опьянения.