Съемки фильма «Лечение печали» завершились в Нижнем Новгороде

Съемки короткометражного фильма режиссера, сценариста и продюсера Марии Воробьевой «Лечение печали» завершились в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает портал "В городе N" со ссылкой на управление по работе со СМИ городской администрации.

Премьерный показ состоится 2018 году в рамках фестиваля «Горький Fest».

Как рассказала Мария Воробьева, в основу фильма легло письмо, которое она написала после неожиданной гибели отца.

Фильм повествует о русском мужчине, который после гибели жены эмигрирует в другую страну. Как отмечает режиссер, к истории подошли не как к драме, а как к трагикомедии.

Сейчас команда, работающая над фильмом, готовится к следующему этапу — съемкам в Индии. Они намечены на январь 2018 года.

В планах на будущее - презентация фильма на Манхэттенском фестивале короткометражного кино и других международных фестивалях.