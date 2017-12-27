Здание Банка Рукавишниковых будет отреставрировано

Здание банка Рукавишниковых, что на Нижневолжской набережной, перешло в собственность Нижегородской области. Об этом сообщает портал "Открытый Нижний".

Соответствующее постановление было принято региональным правительством.

Старинное сооружение в неоготическом стиле, построенное более двухсот лет назад, оказалось под угрозой разрушения. С 2014 года архитектурный ансамбль был взят под государственную охрану, однако практически никаких шагов к его сохранению предпринято не было.

Теперь же, когда здание перешло в областную собственность, как заявил депутат Госдумы от Нижегородской области Владимир Панов, банк отреставрируют, и в дальнейшем будут использовать исключительно в культурно-общественных целях.