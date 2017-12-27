Фильм ученицы Александра Сокурова покажут "Кинофактуре"

В рамках проекта "Четверг - день премьер" в "Кинофактуре" покажут фильм "Софичка". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Софичка" - экранизация одноимённой повести Фазиля Искандера. Это дебютная работа Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова. Премьера состоялась на фестивале «Тёмные ночи» в Таллине. Лента получила призы за лучшую режиссуру и лучшую актрису (Лана Басария) на фестивале "Шелковый путь" в Дублине 2017, стала обладателем спецприза «За сохранение культурных традиций» на фестивале «Дух огня» 2017 в Ханты-Мансийске, а также была отмечена призом за лучшую режиссуру на «Горький fest» 2017.

Действие картины разворачивается в период до, во время и в первые десятилетия после Великой Отечественной войны. Глобальные исторические события – лишь фон, на котором персонажам предстоит прожить свои судьбы. Нелинейное изложение сюжета постепенно складывается в полную картину жизни героев.

Фильм будет демонстрироваться на абхазском языке с русскими субтитрами.

28 декабря