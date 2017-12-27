В Нижнем Новгороде создадут корпорацию развития

Корпорацию развития создадут в Нижегородской области в 2018 году. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, одним из ключевых элементов может стать „единое окно“, которое будет работать с инвесторами. Именно с этой целью в следующем году будет создана корпорация развития Нижегородской области.

Глеб Никитин поручил разработать специальную программу развития индустрии гостеприимства, а также системы образования и подготовки молодых профессионалов.

Как подчеркнул Глеб Никитин: «Нам надо понять, на что нужно направить деньги в первую очередь. И ответить на этот вопрос должны нижегородцы. Я искренне приглашаю их к обсуждению стратегии».

По его словам, все новые цели и задачи будут оформлены в долгосрочную стратегию развития области после того, как правительство посоветуется с жителями.