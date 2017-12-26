Анна Гор вошла в рейтинг 50 самых влиятельных фигур в российском искусстве

«Артгид» представил ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в современном искусстве. Директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО Анна Гор заняла 13 строчку рейтинга, руководитель выставочного отдела Алиса Савицкая – 47 место.

Анна Гор - директор Волго-Вятского филиала музейно-выставочного объединения «ГЦСИ-РОСИЗО». Среди знаковых выставок, прошедших в этом году в нижегородском Арсенале — проекты «Свежий слой», «Отоваренная мечта», а также «Простые чувства». Подготовленная Волго-Вятским филиалом выставка «Жизнь живых» была тепло встречена зрителями в московском ГЦСИ на Зоологической улице.

Алиса Савицкая - начальник отдела выставок Волго-Вятского филиала ГЦСИ-РОСИЗО. В этом году совместно с художником Артемом Филатовым показала в залах московского ГЦСИ подготовленную для нижегородского Арсенала выставку «Жизнь живых», посвященную взаимоотношениям искусства и города.

Напомним, в этом году совместное исследование Алисы Савицкой и Артема Филатова «Краткая история нижегородского уличного искусства» стало одним из победителей конкурса Музея современного искусства «Гараж» «ГАРАЖ.txt».