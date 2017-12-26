Возобновятся авиарейсы между Нижним Новгородом и Ульяновском

Рейсы между Нижним Новгородом и Ульяновском возобновятся с 9 января 2018. Об этом сообщает портал "Открытый Нижний" со ссылкой на региональный Департамент транспорта.

Рейсы запускает авиакомпания «Оренбуржье». Первый полет запланирован на 9 января.

Перелеты будут совершаться каждые вторник, четверг и воскресенье. Из Нижнего Новгорода самолеты будут вылетать в 13:25, и прибывать в Ульяновск в 15:40. Рейсы из Ульяновска будут стартовать в 16:30, а приземляться в Нижнем уже в 16:50 (по местному времени для каждого аэропорта).

Полеты буду осуществляться на самолетах типа L-410, которые смогут перевозить до 19 пассажиров. Стоимость перелета будет составлять примерно 3000 рублей.