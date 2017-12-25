Фильм "В открытую" покажут в "Кинофактуре"

В Нижнем Новгороде 25 декабря в пространстве "Кинофактура" состоится открытый показ документального фильма "В открытую". Об этом сообщается в официальном сообществе мероприятия.

«В открытую» – документальный фильм нижегородского художника Никиты Nomerz, посвященный исследованию отечественного стрит-арта и граффити. Фильм содержит записанные интервью с яркими представителями уличного искусства, процесс создания работ, выставочные и фестивальные практики. Материал для ленты собирался целых шесть лет

25 декабря

19:00

"Кинофактура": Варварская 32, Нижполиграф, 2 этаж

Вход свободный

 

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Автор: Анастасия Большакова
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