В Нижний Новгород прибудет Вифлеемский огонь

Вифлеемский огонь прибыл в Нижний Новгород 25 декабря. Об этом сообщает портал "В городе N", со ссылкой на пресс-службу Русского союза скаутов.

Международная благотворительная акция «Вифлеемский огонь» проводится ежегодно. В ней участвуют скауты из Германии, Франции, России, Дании, Польши и многих других. Огонь, зажженный в Священной пещере Вифлеема, путешествует по разным городам по всему миру. «Русский союз скаутов» участвует в акции уже в 20-й раз.

Вифлеемский огонь находиться в Штаб-квартире «Русского союза скаутов» в доме № 4а по улице Голубева до 2 января. Потом огонь отправится в путешествие по Нижегородской области.

Благодатный огонь (или Вифлеемский огонь) - огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу, накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.