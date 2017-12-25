Реклама матчей ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде обойдется в 2 млн рублей

Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий направит 2 млн рублей на социальную теле- и радиорекламу. Об этом сообщается на портале НИА "Нижний Новгород", со ссылкой на материалы с сайта госзакупок.

Дирекция уже объявила о двух закупках у АО "Регион Медиа" и АО "Медиа Плюс" (филиалы в Нижнем Новгороде). Стоимость контрактов составляет 1 млн 50 тысяч рублей и 950 тысяч рублей соответственно.

Реклама матчей будет транслироваться на каналах "ТНТ", "Матч! ", "ТНТ 4", "Россия 1", "СТС", "НТВ", "Рен4", "2x2", "Первом канале", а также на радиостанциях "Дорожное радио", "Европа плюс" и "Ретро ФМ".

Рекламу запустят 26 декабря, в эфире она пробудет до конца февраля.