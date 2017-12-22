В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль, посвященный профилактике ВИЧ

23 декабря около катера «Герой» пройдет фестиваль «Катер здоровья», посвященный профилактике ВИЧ. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Мероприятие начнется в 11 утра. На фестивале будет работать передвижная лаборатория, где все желающие смогут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус. Кроме того, посетителей ждут выступления спортивных коллективов и вокалистов, фото-зоны, а также детская площадка, на которой будут работать аниматоры для детей и аквагримеры. Планируется и «полевая кухня», где можно будет угоститься горячим чаем и сладкими угощениями. Все участники фестиваля смогут принять участие в создании арт-объекта «Рука помощи».

Завершится мероприятие масштабным флешмобом, который объединит всех участников под Красной лентой - Международным символом борьбы со СПИД.