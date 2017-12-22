На Большой Покровской выставили старинный трамвай

Трамвайный вагон образца 1896 года появился на улице Большой Покровской в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает "Открытый Нижний".

Увидеть, на чем ездили нижегородцы 120 лет назад, можно на Большой Покровской, возле дома №47А.

Выставленный на Покровке трамвай был воссоздан в 1987 году по старым чертежам по заказу киностудии "Мосфильм" для съемок фильма "Запрещенные люди" режиссёра Глеба Панфилова. В 1995 году трамвай был отреставрирован к 100-летию первого в России нижегородского трамвая.

Посмотреть на исторический транспорт можно будет до окончания рождественских каникул.