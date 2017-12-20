Нижегородский режиссёр стал победителем фестиваля «Киностарт»

Короткометражный фильм нижегородского режиссера Андрея Маркова был признан лучшим на фестивале любительского и профессионального короткометражного фильма «Киностарт», проходившего во Владимире. Об этом сообщает «Открытый Нижний».

Участниками фестиваля стали авторы из Владимирской, Вологодской, Московской и Нижегородской областей.

Главного приза в номинации «Лучший короткометражный фильм» удостоилась лента «Прощание» Андрея Маркова. Также специальный диплом жюри «За лучшую мужскую роль» получил актёр Сергей Юдин.

Андрей Марков Очень приятно, что мой „Киностарт“ начался с признания экспертным и профессиональным жюри».

Лента создана в жанре философской притчи. «Прощание» рассказывает о молодой паре, переживающей трудные времена. Жизнь ставит их перед непростым выбором, и им проходится решать: стоит ли жертвовать собственными интересами ради благополучия близких.