Историю улицы Рождественской расскажет специальное приложение
Общественная организация "Союз Рождественской стороны" планирует создать специальное приложение для смартфонов, с помощью которого можно будет узнать об исторических зданиях на ул. Рождественской и Кожевенной. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».
Предполагается, что сервис появится к лету 2018 года.
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Александр Сериков,
руководитель "Союза Рождественской стороны"
Нужно создать условия для увеличения туристического потока, чтобы рассмотреть красоты Рождественской стороны могли не менее 30% туристов, прибывающих к нам в город на водных суднах».
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