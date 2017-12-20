Историю улицы Рождественской расскажет специальное приложение

Общественная организация "Союз Рождественской стороны" планирует создать специальное приложение для смартфонов, с помощью которого можно будет узнать об исторических зданиях на ул. Рождественской и Кожевенной. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

Предполагается, что сервис появится к лету 2018 года.