Новая выставка откроется в Русском музее фотографии

Итоговая выставка фотостудии "МиГ" откроется в Русском музее фотографии. Об этом сообщают организаторы.

В рамках итоговой выставки заработают два новых вернисажа: "Дневник анималиста" - фотографа-любителя Дмитрия Иванычева, а также "Метаторфозы".

«Метаморфозы-2017» - очередная по счету итоговая выставка студии. В этом году участниками выставки стали 15 авторов. Кто-то из них предпочитает лаконизм черно-белой фотографии, кто-то открывает в своих работах красоту цвета в пейзажах и натюрмортах. Снимки могут звучать легко и радостно, могут погружать в задумчивость или лирическое настроение, пробуждать фантазию и дарить творческий импульс своему зрителю.

Выставка «Дневник анималиста» является частью проекта «Наши анималисты» и частью ежегодной итоговой выставки фотостудии «МиГ».В экспозиции этой выставки представлены фотографии, выполненные во время его путешествий по США, Кении, Исландии, Мексике, Японии в 2013 - 2017 годах.

Выставки будут работать с 20 декабря по 15 января.